Renk ist von knapp 90 € inzwischen wieder bis auf rund 42 € zurückgekommen. Damit steht die Aktie nur noch knapp über dem Bereich, an dem sie im März 2024 zunächst hängen geblieben war. Damals war die Zone rund um 40 € noch Widerstand, jetzt könnte sie von oben zur Unterstützung werden. Die alte Ausbruchszone ist wieder da Im Frühjahr 2024 hatte Renk rund um 40 € erstmal Probleme weiterzukommen. Erst später gelang der Ausbruch nach oben und daraus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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