Die Globant-Aktie hat sich trotz des jüngsten Kursanstiegs noch nicht von den Belastungen der vergangenen Monate erholt. Gleichzeitig deutet die jüngste Geschäftsentwicklung darauf hin, dass der KI-Wandel für den IT-Dienstleister nicht nur eine Bedrohung, sondern auch eine erhebliche Wachstumschance sein könnte. Globant ist ein globaler IT-Dienstleister, der Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützt. Das Unternehmen entwickelt Software, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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