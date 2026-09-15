NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für LVMH von 570 auf 520 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Franzosen seien bislang sehr zurückhaltend, was die Senkung ihrer Einstiegspreise betreffe, schrieb Luca Solca am Montag. LVMH habe konstante Erfolge erzielt, indem man die Marken stets kreativ aufgewertet habe. Davon abzurücken wäre ein Kulturwandel. Zuviel Erfolg am Einstiegsniveau wollten Marken wie Louis Vuitton ohnehin unbedingt vermeiden. Andererseits hätte die Marke noch immenses Potenzial, wenn sie nur etwas zugänglicher würde. Solca sieht das Geschäft mit Mode & Lederwaren von LVMH nun zunächst unter Druck und kappte seine Schätzungen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 21:51 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000121014
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 21:51 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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