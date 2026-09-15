Bis Anfang nächsten Jahres will die Bundesnetzagentur (BNetzA) neue Festsetzungen zur Netzentgeltsystematik für Batteriespeichersysteme (BESS) in Kraft setzen. Damit soll der Vertrauensschutz in die 20-Jahres-Netzentgeltbefreiung enden. Was im Januar noch als vorzeitige - rückwirkende - Beendigung der Vollbefreiung anmutete, hat die Bundesnetzagentur zwischenzeitlich abgeschwächt: Projekte, die bei Inkrafttreten der Änderung bereits fortgeschritten sind, sollen auch weiter auf die Befreiung vertrauen dürfen. Für derzeit in Planung befindliche BESS-Projekte tickt somit die Uhr. Während einige Vorhaben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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