Zürich - Der Schweizer Handelsplatz BX Digital erhält einen neuen Namen. Das auf sogenannte tokenisierte Vermögenswerte spezialisierte Unternehmen tritt ab sofort als SeturionX auf. Die Betreibergesellschaft BX Digital AG wird gleichzeitig in Seturion AG umbenannt. Mit der Namensänderung soll die Zugehörigkeit zur europäischen Plattform Seturion der Boerse Stuttgart Group stärker hervorgehoben werden, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Seturion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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