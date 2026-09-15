Frankfurt/Main - Der Dax ist am Dienstag mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.330 Punkten berechnet, 0,4 Prozent unter dem Schlussniveau vom vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten FMC, Bayer und MTU, am Ende die Deutsche Bank, BASF und Daimler Truck.



"Nach dem erneuten Anstieg stagniert der Ölpreis jetzt auf hohem Niveau", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Dass der Ölpreis nicht noch weiter ansteige, sei aktuell schon eine gute Nachricht. Die Börsen warteten ab, welche Nachrichten als Nächstes in den Markt kommen. "Noch deutlich dramatischer ist die Preislage am Gasmarkt", fügte Altmann hinzu. "Erdgas ist so teuer wie seit dem Jahr 2022 nicht mehr."



Der Dax war gestern auf ein Zwei-Monats-Tief gefallen. "Lange Zeit waren die Blicke der Dax-Anleger ausschließlich auf die Marke von 26.000 Punkten gerichtet. Jetzt rückt die 25.000 wieder stärker ins Blickfeld. Und mit ihr die Frage, ob diese im Fall weiterer Kursverluste als Unterstützung halten wird", so der Analyst. Darüber liege noch die 100-Tage-Linie bei aktuell 25.230 Punkten. "Im Bereich der 100-Tage-Linie endete der Kursrückgang im Juni - damals lag die Linie aber tiefer als heute." Für die Aktienmärkte sei es aktuell schwierig, sich zu behaupten. "Die steigenden Energiepreise und steigenden Zinsen sind ein Teufelskreis, der die Zukunftsperspektiven der Aktien gleich auf mehrere Arten belastet."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1537 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8668 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 107,50 US-Dollar; das waren 1,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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