Der Mittelstand als idyllisches Bayern-Klischee? Ein Irrtum. Zwischen Rheinland-Pfalz, Hessen und den östlichen Bundesländern - inklusive der Chip-Hochburg Sachsen - verantwortet Sascha Malsy seit Juli als Bereichsvorstand Mitte/Ost das Mittelstandsgeschäft der Commerzbank. Der ehemalige Generalbevollmächtigte der ING bringt M&A-Erfahrung, internationales Know-how und eine klare Devise mit: "Aus meiner Sicht ist der Mittelstand das Rückgrat Deutschlands. Und das darf man nicht kleinreden. Man muss ihn eigentlich besonders großreden und auch in den Fokus stellen." Im Gespräch mit FINANCE TV analysiert Malsy die Herausforderungen seiner Kunden zwischen Marktunsicherheit, Nachfolgeregelungen und Transformation. "Jeden Tag steht man auf und hat eine neue Information entweder aus den USA oder aus dem Nahen Osten, was eine Auswirkung auf die Lieferketten, die Preisgestaltung oder Weiteres hat", so Malsy. Darüber hinaus verrät der Banker, warum es ihn trotz der anstehenden Übernahme durch die Unicredit zur Commerzbank zog. Das erwartet Sie in diesem Talk: • Warum Marktunsicherheit, demografischer Wandel und internationale Transformation den Mittelstand gerade mit voller Wucht treffen • Wie sich die Stimmungslage bei mittelständischen Kunden zuletzt verändert hat • Wo die Commerzbank im Firmenkundengeschäft bereits gut aufgestellt ist, und wo er noch Nachholbedarf sieht • Was die bevorstehende Übernahme der Commerzbank für den Bereich Mitte/Ost bedeuten könnte • Was Malsy in seiner neuen Rolle antreibt Die Gesprächsteilnehmer Host: Thomas Holzamer (FINANCE Magazin) Gast: Sascha Malsy (Bereichsvorstand Mitte/Ost Mittelstandsbank, Commerzbank) Hinweis: Dieser Talk entstand in Kooperation mit Commerzbank. _________________________________________________________________ Bei FINANCE TV ist die Finanzwelt im Gespräch! Jede Woche erwarten Sie hier exklusive Interviews mit CFOs, führenden Bankern und Experten aus Corporate Finance. Wir unterhalten uns über alles, was Finanzentscheider wissen müssen: von M&A und Finanzierung bis hin zu Private Equity, Wirtschaftsprüfung, Karriere, Gehalt und aktuellen Finanzskandalen. Kompakt, direkt und auf den Punkt! Mehr Infos gibt es hier: https://www.finance-magazin.de/tv/