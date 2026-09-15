HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Astrazeneca von 16000 auf 15000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Luisa Hector lobte am Montag die disziplinierte, breit aufgestellte Forschung der Briten. Die aktuelle Berenberg-Analyse der Pharmabranche hinsichtlich der Rendite auf die Forschungsinvestitionen (RORI) habe für die aktuelle Pipeline von Astrazeneca eine Rendite von 13 Prozent ergeben. Diese überdurchschnittliche Rentabilität komme zusammen mit Wachstum auf Top-Niveau und einer attraktiven Bewertung. Den Kapitalwert (NPV) je Aktie passte Hector an jüngste Forschungsergebnisse an./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 17:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB0009895292
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 17:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB0009895292
© 2026 dpa-AFX-Analyser