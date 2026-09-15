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Vossloh ergänzt digitales Portfolio mit RTI



15.09.2026 / 10:00 CET/CEST

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Vossloh ergänzt digitales Portfolio mit RTI Übernahme von Rail Technology International erfolgt Vossloh übernimmt die australische Rail Technology International Pty Ltd (RTI), einen Spezialisten für automatisierte Schieneninspektion. Mit der Akquisition erweitert Vossloh sein Angebot von Lösungen zur Zustandsbewertung von Schienen sowie seine Daten- und Analysekompetenz. RTI setzt Ultraschall und Wirbelstrommessungen zur frühzeitigen Erkennung innerer und oberflächennaher Schädigungen der Schiene ein. Speziell entwickelte Software übernimmt die Visualisierung und Auswertung der Daten. Die Systeme können auf geländegängigen Zweiwegefahrzeugen, Inspektionszügen oder Prüfwagen eingesetzt werden. Das ermöglicht eine Datenerfassung während des laufenden Betriebs und schafft damit eine wesentliche Grundlage für vorausschauende Instandhaltung. "Die intelligenten Inspektions- und Datentechnologien von RTI sind eine perfekte Ergänzung unseres digitalen Portfolios" sagt Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG. "In Verbindung mit unserer Instandhaltungskompetenz können wir unseren Kunden damit künftig noch effizientere vorausschauende Lösungen anbieten." RTI mit Sitz in Melbourne, Australien, wurde 1988 gegründet und beschäftigt rund 50 Mitarbeitende. Das Unternehmen ist international als Anbieter von Inspektionssystemen und Dienstleistungen für die Schieneninfrastruktur tätig. Die Übernahme von RTI ist ein weiterer Schritt in Vosslohs Digitaloffensive. Erst im August hatte Vossloh den LiDAR-Spezialisten Cordel übernommen. Kontaktdaten für die Medien:

Ivo Banek

E-Mail: Presse@vossloh.com Kontaktdaten für Investoren:

Dr. Daniel Gavranovic

E-Mail: Investor.relations@vossloh.com Telefon: +49 (0) 23 92 / 52-609 Über Vossloh: Vossloh ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen für Schieneninfrastruktur mit Hauptsitz in Deutschland, dessen Produkte und Dienstleistungen in mehr als 100 Ländern zum Einsatz kommen. Auf der Grundlage von 140 Jahren Erfahrung bietet Vossloh Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichen und Kreuzungen, Dienstleistungen sowie digitale Lösungen für die Zustandsüberwachung und vorausschauende Instandhaltung an, für konventionelle, Hochgeschwindigkeits-, Schwerlast- und Stadtbahnnetze. Vossloh beschäftigt rund 5.500 Mitarbeiter und betreibt mehr als 60 Produktionsstandorte weltweit. Der Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro.



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