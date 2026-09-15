Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag klar schwächer in den Handel gestartet. Belastend wirken die erneute Eskalation im Nahen Osten, steigende Ölpreise sowie die anziehenden Anleiherenditen. Zurückhaltung herrscht zudem vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch. Für Nervosität sorgen neue Spannungen rund um die Strasse von Hormus. Die iranischen Revolutionsgarden meldeten, ein Öltanker sei auf eine Seemine gefahren und in Flammen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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