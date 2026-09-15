Zürich - BX Digital tritt ab sofort unter dem Namen SeturionX auf. Der neue Name unterstreicht die Zugehörigkeit zu Seturion. Als Teil der Boerse Stuttgart Group baut Seturion eine paneuropäische Settlement-Plattform für tokenisierte Assets auf, an die sich verschiedene Handelsplätze anbinden können. Die Schweiz ist dabei als einer der international bedeutendsten Finanzplätze mit SeturionX von Beginn an eingebunden. Markenänderung unterstreicht paneuropäischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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