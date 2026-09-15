Kopenhagen - In der Ostsee ist es nach Angaben Dänemarks zu einem Zwischenfall mit einer russischen Fregatte gekommen.
Wie die dänische Armee mitteilte, soll ein Hubschrauber der Luftwaffe am Montag im Rahmen einer "routinemäßigen fotografischen Überwachung" einer russischen Fregatte, die sich in internationalen Gewässern vor Gedser befand, mit Leuchtraketen beschossen worden sein. Demnach wurden zwei Leuchtraketen auf den Hubschrauber abgefeuert. Eine der abgefeuerten Raketen sei "in geringer Entfernung" am Hubschrauber vorbei geflogen, hieß es.
Der dänische Verteidigungsminister Jeppe Bruus Christensen sprach von einem "schwerwiegenden Vorfall". Er zeige, dass Russland die Grenzen der Risikobereitschaft immer weiter verschiebe. Dänemarks Außenminister Lars Lokke Rasmussen kündigte unterdessen an, den russischen Botschafter einzubestellen.
Wie die dänische Armee mitteilte, soll ein Hubschrauber der Luftwaffe am Montag im Rahmen einer "routinemäßigen fotografischen Überwachung" einer russischen Fregatte, die sich in internationalen Gewässern vor Gedser befand, mit Leuchtraketen beschossen worden sein. Demnach wurden zwei Leuchtraketen auf den Hubschrauber abgefeuert. Eine der abgefeuerten Raketen sei "in geringer Entfernung" am Hubschrauber vorbei geflogen, hieß es.
Der dänische Verteidigungsminister Jeppe Bruus Christensen sprach von einem "schwerwiegenden Vorfall". Er zeige, dass Russland die Grenzen der Risikobereitschaft immer weiter verschiebe. Dänemarks Außenminister Lars Lokke Rasmussen kündigte unterdessen an, den russischen Botschafter einzubestellen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur