Berlin - Der stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende Andreas Audretsch lehnt einen neuen Tankrabatt trotz der stark gestiegenen Spritpreise ab. Stattdessen fordert er eine Senkung der Stromsteuer, wie er den Sendern RTL und ntv sagte. "Das heißt zum Beispiel die Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß senken. Das ist eine Milliarde Entlastung, und die kommt ganz direkt bei den Menschen im Geldbeutel an."



Einen neuen Tankrabatt lehnt Audretsch ab. "Ich will nicht einen einzigen Cent an diese Ölkonzerne geben, die gerade zulasten von uns allen sich die Taschen voll machen. Das darf nicht passieren." Der frühere Tankrabatt habe gezeigt, dass ein Teil der staatlichen Entlastung bei den Ölkonzernen gelandet sei. "Wir haben das gesehen. 1,6 Milliarden Euro hat die Bundesregierung dafür aufgewandt. Und beim Diesel sind ungefähr 30 Prozent davon in den Taschen der Ölkonzerne gelandet."



Das Geld müsse stattdessen direkt bei den Menschen ankommen. Eine Senkung der Stromsteuer sei dafür aus seiner Sicht der bessere Weg. "Und das geht viel besser darüber, die Stromsteuer zu senken. Damit kann man Geld schnell, einfach und direkt an alle Haushalte in Deutschland bringen. Und das sollte getan werden."





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