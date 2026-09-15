Das EU-Projekt SUNRISE entwickelt glasfreie Photovoltaikprodukte aus Faserverbundwerkstoffen. Die leichten, recycelbaren und frei formbaren Lösungen richten sich an Fahrzeuge, Gebäude, Infrastruktur und maritime Anwendungen. Zwölf Partner aus acht europäischen Ländern wollen eine gemeinsame Fertigungsplattform für Photovoltaikprodukte aus faserverstärkten Kunststoffen aufbauen. Die Solarzellen werden dabei direkt in die Verbundstrukturen eingebettet. Das Projekt läuft über 36 Monate bis Mai 2029 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver