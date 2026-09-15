Das Amtsgericht Schweinfurt hat am Montag ein vorläufiges Insolvenzverfahren gegen die BSH GmbH & Co. KG eröffnet. Es bestellte den Würzburger Rechtsanwalt Alexander Zarzitzky von der Kanzlei Anchor zum vorläufigen Insolvenzverwalter, wie aus der Bekanntmachung des Gerichts hervorgeht. Dort sind allerdings keine Gründe für den Insolvenzantrag genannt. Die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter sind mit Eröffnung des Verfahrens über das Insolvenzgeld für drei Monate gesichert. Das Installationsunternehmen mit Sitz in Bad Königshofen ist 2004 gegründet worden. Es war zunächst auf Photovoltaik, Solarthermie, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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