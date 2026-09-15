Von Joël Le Saux, Portfoliomanager bei Eurizon Die Bank of Japan dürfte bei ihrer nächsten Sitzung den Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,25 Prozent anheben. Da dieser Schritt weitgehend erwartet wird, dürfte die Entscheidung selbst nur begrenzte Auswirkungen auf den Markt haben. Entscheidend wird vielmehr die Kommunikation der Notenbank sein: Die Marktteilnehmer haben ihre Erwartungen für weitere Zinserhöhungen zuletzt angepasst und rechnen bis zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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