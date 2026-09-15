Basel - Die Ökonomen des Prognoseinstituts BAK Economics sind für die Konjunktur im laufenden Jahr deutlich optimistischer geworden und haben ihre Wachstumsprognose mehr als verdoppelt. Für 2027 bleiben sie aber vorsichtig. BAK Economics sagt nun für das laufende Jahr ein Wachstum des Bruttoinlandprodukts von 1,8 Prozent voraus, wie das Institut am Dienstag mitteilte. Bislang hatte die Prognose für das reale, sporteventbereinigte BIP lediglich auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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