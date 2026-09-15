Berlin - Wachsende Unternehmen stehen früher oder später vor einer strukturellen Frage: Sollen Gewinne im Privatvermögen der Gesellschafter landen - oder in einer eigenen Holdinggesellschaft, die das Kapital für neue Investments bereithält? Die kurze Antwort: Eine Holding lohnt sich vor allem dann, wenn Gewinne dauerhaft im Unternehmen verbleiben, reinvestiert werden und genügend Vorlauf bis zu einem möglichen Anteilsverkauf besteht. Der steuerliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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