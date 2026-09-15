Die BioNTech-Aktie startete am gestrigen Montag mit einem Kursplus von fast +3% freundlich in die neue Handelswoche und konnte sich nun deutlich über der Marke von 80 € stabilisieren. Was gibt dem deutschen Biotech-Unternehmen Rückenwind und könnte sie endlich wieder im dreistelligen Bereich notieren? Es geht voran in der Entwicklung Grund für die gestrige Kurssteigerung der BioNTech-Aktie sind zwei gute Nachrichten in Bezug auf die Onkologie-Pipeline ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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