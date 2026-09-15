Die Robotik gilt als einer der nächsten großen Wachstumsmärkte der Künstlichen Intelligenz. Während Tesla mit seinem humanoiden Roboter Optimus auf eine führende Rolle in diesem Zukunftsmarkt setzt, gibt es für Anleger auch andere Möglichkeiten, von der zunehmenden Verbreitung intelligenter Maschinen zu profitieren. Drei Unternehmen stechen dabei besonders hervor: Nvidia, Alphabet und Zebra Technologies. Nvidia-Aktie Für Nvidia spielt es letztlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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