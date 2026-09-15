FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.09.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES GREENCOAT RENEWABLES TARGET TO 96 (95) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 15000 (16000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS GLOBALDATA PRICE TARGET TO 90 (105) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 423 (448) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GSK TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 2200 (2000) PENCE - BERENBERG RAISES KISTOS PRICE TARGET TO 405 (325) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES WPP PRICE TARGET TO 470 (405) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN REINITIATES NATIONAL GRID WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 1310 PENCE - CITIGROUP RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 127 (110) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS CERILLION PRICE TARGET TO 1200 (1400) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS GLOBALDATA PRICE TARGET TO 98 (170) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1000 (1200) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ASTRAZENECA TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 11700 (11500) PENCE - JEFFERIES RAISES THE SCHIEHALLION FUND LIMITED TO 'BUY' (HOLD) - JPMORGAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 620 (610) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 123 (121) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 830 (790) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 950 (1150) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES CURRYS PRICE TARGET TO 195 (190) PENCE - 'OUTPERFORM'
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