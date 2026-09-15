FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DHL Group von 60 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Am kommenden Donnerstag dürfte der Kapitalmarkttag der Express-Sparte das Signal senden, dass das hervorragende zweite Quartal nicht bloß der Sonderkonjunktur durch die Nahost-Krise zu verdanken sei, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das wichtigste strategische Thema sei die Erweiterung des Angebots um zeitkritische, schwere Industrielieferungen wie beispielsweise Flugzeugteile oder Equipment für Rechenzentren, bei denen die Kunden Geschwindigkeit, Zollabfertigung und Nachverfolgbarkeit besonders honorierten./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 08:12 / CET

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