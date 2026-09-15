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HIVE's BUZZ HPC ernennt den Kapitalmarkt-Veteranen Hubert Marleau zum unabhängigen Verwaltungsratsmitglied, um den Ausbau der kanadischen KI-Infrastruktur zu unterstützen



15.09.2026 / 11:26 CET/CEST

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HIVE's BUZZ HPC ernennt den Kapitalmarkt-Veteranen Hubert Marleau zum unabhängigen Verwaltungsratsmitglied, um den Ausbau der kanadischen KI-Infrastruktur zu unterstützen Diese Pressemitteilung stellt eine "ausgewiesene Pressemitteilung" im Sinne des geänderten und neu gefassten Prospektnachtrags des Unternehmens vom 16. Juni 2026 zu seinem Kurzform-Rahmenprospekt vom 31. Oktober 2025 dar. San Antonio, Texas - (Newsfile Corp. - 15. September 2026) - HIVE Digital Technologies Ltd. (TSX: HIVE) (NASDAQ: HIVE) (BVC: HIVECO) (das "Unternehmen" oder "HIVE") gab heute über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft BUZZ High Performance Computing Inc. ("BUZZ HPC") die Ernennung des kanadischen Kapitalmarkt-Veteranen Hubert Marleau zum unabhängigen Verwaltungsratsmitglied von BUZZ HPC bekannt. Herr Marleau bringt mehr als fünf Jahrzehnte Erfahrung im grenzüberschreitenden Kapitalmarktgeschäft und in der Unternehmensführung in den Vorstand von BUZZ HPC ein und stärkt damit die unabhängige Aufsicht des Unternehmens, während dieses seine souveräne KI-Infrastrukturplattform in ganz Kanada ausbaut. Fünfzig Jahre Erfahrung im Kapitalmarktgeschäft und in der Unternehmensführung Als Mitbegründer von Palos Capital Corp. und Palos Management Inc. war Herr Marleau auf nahezu allen Ebenen der kanadischen Kapitalmärkte tätig Er war Mitglied des Verwaltungsrats der Börsen von Montreal und Vancouver, Vorsitzender des Listing-Ausschusses der Toronto Stock Exchange sowie Vorstandsmitglied der Investment Dealers Association of Canada, der heutigen IIROC. Im Laufe seiner Karriere war er als aktuelles oder ehemaliges Vorstandsmitglied bei mehr als 50 börsennotierten Unternehmen in Kanada und den Vereinigten Staaten tätig, beschaffte öffentliches und privates Kapital für Hunderte von Emittenten und beriet bei zahlreichen Fusionen, Übernahmen und Finanzierungen. Zu seiner beruflichen Laufbahn zählen Führungspositionen bei Nesbitt Thomson und Lévesque Beaubien, die heute zur National Bank Financial gehören, sowie die Position als Vorsitzender und CEO von Marleau Lemire Securities. Herr Marleau ist derzeit Vorsitzender und CEO von Nio Strategic Metals Inc. sowie Marktökonom bei Palos, wo er die wöchentliche Kolumne Palos Perspective verfasst. Er hat einen Abschluss mit Auszeichnung in Wirtschaftswissenschaften von der Universität Ottawa und gründete dort 2019 die "Marleau Lecture Series" zu Wirtschafts- und Geldpolitik. Unabhängige Unternehmensführung für die nächste Phase von BUZZ HPC Frank Holmes, Executive Chairman von HIVE Digital Technologies und BUZZ HPC, sagte: "Ich kenne Hubert seit 40 Jahren und habe beobachtet, wie er in praktisch allen Bereichen der Kapitalmärkte tätig war. Was ich am meisten schätze, sind seine Offenheit und sein unabhängiges Urteilsvermögen. Genau diese Perspektive ist die Führung, die BUZZ braucht, während wir gemeinsam mit Bell die staatliche KI-Infrastruktur in Kanada ausbauen. Bei der Zusammenführung von Langzeit-Stromversorgung, Dark Fiber und fortschrittlicher Rechenleistung müssen disziplinierte Kapitalallokation, Unternehmensführung und Umsetzung Hand in Hand gehen. Hubert versteht alle drei Aspekte. Seine Ernennung stärkt den Vorstand von BUZZ HPC und sorgt für die unabhängige Aufsicht, die wir für unser Wachstum benötigen." Aydin Kilic, Präsident und CEO von HIVE Digital Technologies sowie Vorstandsmitglied bei BUZZ HPC, sagte: "Der Ausbau der KI-Infrastruktur erfordert mehr als nur Kapital und Überzeugung. Er erfordert eine disziplinierte Unternehmensführung, eine strenge Kapitalallokation und Rechenschaftspflicht. Hubert ist seit fünf Jahrzehnten an der Schnittstelle dieser Disziplinen tätig. Seine Erfahrung und sein unabhängiges Urteilsvermögen stärken den Vorstand von BUZZ HPC, während wir in unsere nächste Wachstumsphase eintreten." Craig Tavares, Präsident und Chief Operating Officer von BUZZ HPC, sagte: "Kanada benötigt deutlich mehr Rechenleistung, und BUZZ HPC baut diese auf ein Niveau auf, dem das Land vertrauen kann. Wir gehören zu den Erstunterzeichnern der kanadischen 'Responsible Data Centre Development Principles', und dieses Bekenntnis prägt alles, was wir aufbauen. Der Ausbau souveräner Rechenkapazitäten erfordert Glaubwürdigkeit, und Hubert Marleau ist einer der angesehensten Namen auf den kanadischen Kapitalmärkten. Seine Berufung in den Vorstand zeigt genau, in welche Richtung sich BUZZ HPC bewegt." Hubert Marleau, Vorstandsmitglied bei BUZZ HPC, sagte: "KI-Rechenkapazitäten entwickeln sich rasch zu einer strategischen wirtschaftlichen Infrastruktur, und Kanada hat die außergewöhnliche Chance, einen größeren Teil dieser Infrastruktur im eigenen Land aufzubauen und zu kontrollieren. BUZZ HPC stützt sich auf die fast zehnjährige Erfahrung von HIVE bei der Sicherung von Strom, Grundstücken und digitaler Infrastruktur, um eine souveräne kanadische KI-Plattform aufzubauen. Ich habe meine Karriere damit verbracht, Unternehmen dabei zu helfen, Zugang zu Kapital zu erhalten, Konjunkturzyklen zu meistern und verantwortungsbewusst zu wachsen, während sie das Vertrauen der Investoren und der Gemeinschaften, denen sie dienen, gewinnen. Ich freue mich darauf, diese Erfahrung und eine unabhängige Perspektive in den Vorstand von BUZZ HPC einzubringen, während das Unternehmen in seine nächste Wachstumsphase eintritt." BUZZ HPC auf der ALL IN 2026: Aufbau der kanadischen KI-Infrastruktur - die Gemeinschaft steht an erster Stelle BUZZ HPC ist stolz darauf, an der ALL IN 2026 teilzunehmen, Kanadas größter KI- und Technologiekonferenz, die vom 16. bis 17. September in Montreal stattfindet und von SCALE AI in Zusammenarbeit mit Mila organisiert wird. Die Veranstaltung zieht mehr als 6.500 Entscheidungsträger, Gründer, Investoren und Forscher aus über 40 Ländern an. Craig Tavares, Präsident und Chief Operating Officer von BUZZ HPC, hält während der Konferenz drei Vorträge, in denen es darum geht, wie Kanada seine Rechenkapazitätslücke schließen und gleichzeitig eine eigenständige KI-Infrastruktur aufbauen kann, die dauerhaften wirtschaftlichen Wert für die Gemeinden schafft, in denen sie angesiedelt ist: Mittwoch, 16. September, 10:10 Uhr ET, AI Sessions Stage

Mittwoch, 16. September, 13:30 Uhr ET, Dell Theatre

Donnerstag, 17. September, 13:45 Uhr ET, ALL IN Talks Stage In den verschiedenen Vorträgen wird Herr Tavares erläutern, wie BUZZ HPC eine souveräne KI-Infrastruktur aufbaut, die auf zuverlässiger Stromversorgung, fortschrittlicher Rechenleistung, verantwortungsvollem Wachstum und langfristigen Partnerschaften mit kanadischen Gemeinden basiert. Über HIVE Digital Technologies Ltd. HIVE Digital Technologies Ltd. ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger digitaler Infrastruktur, das mit erneuerbaren Energien betriebene Rechenzentren errichtet und betreibt. Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft BUZZ High Performance Computing Inc. bietet HIVE eine souveräne KI-Cloud-Infrastruktur sowie GPU-Computing-Dienstleistungen für Unternehmen an, die auf beschleunigter Datenverarbeitung der nächsten Generation basieren. Die "Dual-Engine"-Strategie von HIVE kombiniert langlebige digitale Infrastruktur-Assets mit erneuerbaren Energien, um diversifizierte, langfristige Cashflows aus den Bereichen KI-Infrastruktur und Digital-Asset-Mining zu generieren. Weitere Informationen finden Sie unter hivedigitaltech.com oder folgen Sie uns auf: X: https://x.com/HIVEDigitalTech YouTube: https://www.youtube.com/@HIVEDigitalTech Instagram: https://www.instagram.com/hivedigitaltechnologies/ LinkedIn: https://linkedin.com/company/hiveblockchain Im Namen von HIVE Digital Technologies Ltd. "Frank Holmes"

Executive Chairman Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Nathan Fast - Director of Marketing and Branding

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Aydin Kilic - President & CEO Tel.: +1 (604) 664-1078

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Über BUZZ High Performance Computing Inc. BUZZ High Performance Computing Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von HIVE Digital Technologies Ltd., ist Kanadas führender Anbieter von souveränen KI-Cloud-Lösungen und liefert GPU-Infrastruktur für Unternehmen, KI-Cloud-Dienste sowie Hochleistungsrechnerlösungen. BUZZ entwirft, baut und betreibt fortschrittliche KI-Infrastruktur, die mit erneuerbarer Energie betrieben wird, und ermöglicht es Unternehmen, KI-Firmen, Regierungen, Forschungseinrichtungen und Innovatoren, fortschrittliche KI-Modelle in großem Maßstab zu trainieren, zu optimieren und einzusetzen. Durch die Kombination von speziell entwickelten KI-Fabriken, beschleunigtem Rechnen der nächsten Generation, Hochleistungsnetzwerken und Unternehmens-Cloud-Technologien baut BUZZ die digitale Infrastruktur auf, die die nächste Generation der künstlichen Intelligenz antreibt. Weitere Informationen finden Sie unter buzzhpc.ai . Weder die TSX, die Nasdaq noch irgendeine andere Wertpapierbörse oder Aufsichtsbehörde übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Informationen Mit Ausnahme der historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze und -vorschriften, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. "Zukunftsgerichtete Informationen" in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: die erwarteten Vorteile und Beiträge der Berufung von Hubert Marleau in den Vorstand von BUZZ HPC; die Teilnahme des Unternehmens und von BUZZ HPC an der ALL IN 2026 sowie das erwartete Engagement im Rahmen dieser Veranstaltung; die geplanten Vorträge von Craig Tavares auf der ALL IN 2026 und alle damit verbundenen Inhalte; die Fähigkeit von BUZZ HPC, seine Markteinführungsstrategie und seine Pläne für eine souveräne KI-Infrastruktur umzusetzen; die geschäftlichen Ziele und Vorgaben des Unternehmens; sowie weitere zukunftsgerichtete Informationen bezüglich der Absichten, Pläne und zukünftigen Maßnahmen des Unternehmens. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, gehören unter anderem: die Fähigkeit des Unternehmens, qualifizierte Vorstandsmitglieder und Schlüsselkräfte zu gewinnen, zu binden und zu integrieren sowie die erwarteten Vorteile solcher Ernennungen zu realisieren; Änderungen am Zeitplan, Inhalt oder Format von "ALL IN 2026" oder eines in dieser Pressemitteilung genannten Vortrags; das regulatorische Umfeld für KI-Infrastruktur in Kanada, den Vereinigten Staaten und den Ländern, in denen sich die Einrichtungen des Unternehmens befinden; den spekulativen und wettbewerbsintensiven Charakter des Technologiesektors; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Risiken für die Netzwerksicherheit; sowie weitere damit verbundene Risiken, die ausführlicher in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter den Einreichungen des Unternehmens unter www.sec.gov/EDGAR und www.sedarplus.ca dargelegt sind. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen Annahmen hinsichtlich seiner Ziele, Vorgaben oder Zukunftspläne, des Zeitpunkts deren Umsetzung sowie damit zusammenhängender Angelegenheiten getroffen. Das Unternehmen ist zudem davon ausgegangen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, stellen zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar; dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Unsicherheit nicht übermäßig auf solche Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung, siehe https://www.newsfilecorp.com/release/314374 . Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.



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