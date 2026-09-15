EQS-News: Docusign, Inc.
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SAN FRANCISCO, 15. September 2026 /PRNewswire/ -- Docusign (NASDAQ: DOCU), der Marktführer im Bereich Intelligent Agreement Management (IAM), gab heute bekannt, dass das Unternehmen im IDC MarketScape zur Bewertung von Anbietern weltweit integrierter Signatur-Workflow-Software (Doc U53014325, August 2026) als Leader ausgezeichnet wurde.
Die Docusign-IAM-Plattform vereinheitlicht und automatisiert jede Phase des Vertragslebenszyklus - von der Erfassung und Vertragserstellung über die Identitätsprüfung und elektronische Signatur bis hin zur laufenden Verwaltung abgeschlossener Verträge. Mit speziell für Verträge entwickelter KI hilft Docusign Unternehmen dabei, den Inhalt ihrer Verträge zu verstehen und auf der Grundlage dieser Erkenntnisse zu handeln. So unterstützt Docusign weltweit über 1,9 Millionen Unternehmen dabei, Geschäfte zu beschleunigen, Risiken zu reduzieren und die Produktivität zu maximieren.
Laut dem IDC MarketScape "steht die IAM-Plattform für Docusigns Bestreben, das Produkt über die transaktionsbezogene Signatur hinaus auf das Vertragslebenszyklusmanagement auszuweiten, unterstützt durch KI-basierte Vertragsanalyse und Workflow-Orchestrierung." Weiter heißt es: "Docusign ist eine relevante Option für Unternehmen, die Wert auf breite Marktbekanntheit, eine umfangreiche Bibliothek vorgefertigter Integrationen und den Zugang zu einer Plattform legen, die elektronische Signaturen und das Vertragslebenszyklusmanagement umfasst."
"Die neue Weiterentwicklung der Docusign-Plattform, die als 'Intelligent Agreement Management' bezeichnet wird, spiegelt wider, wie KI-gestütztes Vertragsmanagement die Arbeitsabläufe in Unternehmen neu gestaltet", sagte Andrew Gens, Research-Analyst für KI-Software bei IDC. "Dieser MarketScape hat aufgezeigt, wie das Ökosystem von Docusign sowie die Investitionen in KI und Automatisierung zentrale Faktoren dafür sind, dass ihre Kunden die in Verträgen gebundenen hochwertigen Daten erschließen können."
"Wir sind davon überzeugt, dass die Auszeichnung als Leader in diesem IDC MarketScape eine starke Bestätigung für unsere Vision des 'Intelligent Agreement Management' ist", sagte Allan Thygesen, CEO von Docusign. "Verträge sind das Fundament des Geschäfts, doch bei herkömmlichen Prozessen bleiben wertvolle Daten in statischen Dateien eingeschlossen. Unsere IAM-Plattform versetzt Unternehmen in die Lage, Reibungsverluste bei Verträgen in Geschäftsergebnisse umzuwandeln und so einen greifbaren ROI sowie Effizienzgewinne in Teams wie der Rechtsabteilung, dem Vertrieb, dem Einkauf und der Personalabteilung zu erzielen."
Zu den wichtigsten Stärken von Docusign zählte der IDC MarketScape die Breite der Plattform für den Vertragslebenszyklus sowie deren Skalierbarkeit, die KI für Verträge und die Tiefe des Ökosystems:
Ein kostenloses Exemplar des Auszugs aus dem IDC MarketScape-Bericht "Worldwide Integrated Signing Workflow Software 2026 Vendor Assessment" ist hier verfügbar. Um mehr über Docusign IAM zu erfahren, besuchen Sie unsere Website.
Diese Anerkennung reiht sich ein in weitere kürzlich erhaltene Auszeichnungen, darunter die dreimalige Auszeichnung von Docusign als eines der "vertrauenswürdigsten Software- und Telekommunikationsunternehmen Amerikas" durch Newsweek sowie die Aufnahme in die Liste der weltweit innovativsten Unternehmen von Fast Company für 2026 und in die Fortune-Liste Future 50 für die Unternehmen mit den besten langfristigen Wachstumsaussichten.
Docusign gab kürzlich die allgemeine Verfügbarkeit seines Model Context Protocol (MCP) Server bekannt, der "Agreement Intelligence" über eine einzige, offene Schnittstelle auf jeden KI-Agenten ausweitet. Während der jüngsten Ergebniskonferenz gab Docusign ein starkes Kundenwachstum bekannt, das im zweiten Geschäftsquartal (Ende: 31. Juli 2026) auf über 1,9 Millionen Kunden anstieg.
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15.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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