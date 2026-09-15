Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Dienstag deutlich unter Druck. Belastend wirken die erneute Eskalation im Nahen Osten, weiter steigende Ölpreise sowie die anziehenden Anleiherenditen. Damit sind die Vortagesgewinne bereits wieder aufgezehrt. Zusätzlich sorgt der am Mittwoch erwartete Zinsentscheid der US-Notenbank für Zurückhaltung. Neue Spannungen im Nahen Osten treiben den Ölpreis weiter nach oben. Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent verteuert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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