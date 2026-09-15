Paris / London / Zürich - Die europäischen Börsen haben am Dienstag weiter zur Schwäche geneigt. Sie litten damit unter Zurückhaltung vor der US-Zinsentscheidung am Mittwoch. «In Amerika haben die jüngsten Inflationsdaten dazu geführt, dass die Märkte eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed am Mittwoch als wahrscheinlicher erachten», stellte Ann-Katrin Petersen, Kapitalmarktstrategin bei BlackRock, fest. Der EuroStoxx 50 sank um 0,52 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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