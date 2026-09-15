Am 14. September fand das angekündigte Gespräch von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil mit dem CEO der UniCredit, Andrea Orcel, in Berlin statt. Dabei ging es darum, die jeweiligen Vorstellungen und Erwartungen im Hinblick auf die Zukunft der Commerzbank auszutauschen. Die Commerzbank-Aktie reagierte auf das Treffen kaum und notiert am Dienstag aktuell bei etwa 42,20 €. Hier stellt sich die Frage: Finden beide Seiten eine einvernehmliche Lösung? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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