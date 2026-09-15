Deutz hat den jüngsten Kursanstieg genutzt, um frisches Kapital zu holen. Der Motorenbauer platziert gut 15 Millionen neue Aktien zu je 11,70 €, was den Kurs im Tradegate-Handel um etwas mehr als drei Prozent auf 11,83 € gedrückt hat. Kapitalerhöhung nach starkem Lauf Die Aktie hatte erst am vergangenen Mittwoch ein Mehrjahreshoch von 13,35 € markiert, zeitweise sogar die 13-Euro-Marke überschritten. Das war das höchste Niveau seit 1998. Zum Xetra-Schluss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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