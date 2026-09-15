Scheinchentag | US-Bankaktien unter Druck | Bayer: Vergleich auf dem Weg? l Deutz: Kapitalerhöhung
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|Bayer Aktie: Zocken auf den Glyphosat-Befreiungsschlag
|Bei der Bayer Aktie steigt die Spannung mit jedem Tag, den die enge Seitwärtsbewegung länger anhält. Der DAX-Titel pendelt weiter unter dem Deckel bei 50,50 Euro und kommt aus seiner Tradingspanne der...
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|Glyphosat-Showdown: Wie Bayer (ISIN: DE000BAY0017) den US-Markt zurückerobern könnte
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|Bayer kurz vor der Wende?: Roundup-Showdown in den USA: Bayer kämpft um den Befreiungsschlag
|© Foto: Oliver Berg/dpaBayer will den jahrelangen Roundup-Streit endlich eindämmen. Nach dem Sieg vor dem Supreme Court entscheidet nun ein Richter über einen Vergleich von bis zu 7,25 Milliarden US-Dollar...
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|Bayer-Tochter pocht auf "Roundup"-Vergleich
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|AKTIE IM FOKUS 2: Kapitalerhöhung belastet Deutz - Guter Zeitpunkt nach Rally
| (neu: Kurs, DZ Bank) FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Gewinnmitnahmen bei Deutz setzen sich am Dienstag wegen einer Kapitalerhöhung fort. Der Motorenbauer nutzt das zuletzt erreichte Hoch seit 1998 zur...
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|SCHOCKMELDUNG bei Deutz: 3,71% ABSTURZ - Kapitalerhöhung drückt auf die Aktie