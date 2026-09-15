Dass die Bayer-Aktie vor richtungsweisenden Handelswochen steht, verdeutlicht nicht nur ihr Chartbild. Am gestrigen Montag (14. September) fand zudem die Anhörung zur Genehmigung des von Bayer angestrebten Sammelvergleichs zum Unkrautvernichter "Roundup" statt. Die Entscheidung des Gerichts wird vermutlich noch Wochen auf sich warten lassen.Bis dahin kann darüber spekuliert werden, wie die Entscheidung ausfallen wird. Das gilt auch in Bezug ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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