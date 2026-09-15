Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) hat ein digitales Werkzeug vorgestellt, das die Energiewende auf Landkreisebene abbildet. Kommunen, Projektierer und Netzbetreiber können damit eigene Szenarien für Erzeugung, Verbrauch und Flexibilitäten bis 2045 berechnen. Der Energiewenderechner des BEE zeigt den Stand der Stromerzeugung und des Energiebedarfs auf einer Karte deutscher Kommunen und Landkreise. Seine Simulationen reichen auf Landkreisebene bis 2045. Nutzerinnen und Nutzer können Annahmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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