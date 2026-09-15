Schwerin - Die CDU Mecklenburg-Vorpommern hat ihre Wahlparty zur Landtagswahl am Sonntagabend wegen großen Medieninteresses auf einen anderen Ort verlegt. Zuvor hatte es dem Vernehmen nach Ärger mit der Presse gegeben. Ursprünglich sollte im Schweriner Café Prag "gefeiert" werden, und Journalisten sollten dabei weitgehend draußen bleiben.



"Aufgrund der räumlich begrenzten Gegebenheiten vor Ort bitten wir um Ihr Verständnis, dass wir für diese Veranstaltungen keine Akkreditierungen ausgeben können", hatte ein Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern noch am Montag der dts Nachrichtenagentur gesagt. Lediglich der NDR dürfe von der Wahlveranstaltung berichten.



Doch das gab Ärger. Medien von Wahlveranstaltungen aussperren - dafür war in der Vergangenheit eher die AfD bekannt. Journalisten waren dagegen auch schon erfolgreich vor Gericht gegangen, so wie 2024 in Thüringen.



Bei der CDU in Mecklenburg-Vorpommern wollte man es offenbar nicht darauf ankommen lassen. "Aufgrund der sehr zahlreichen Medienanfragen bezüglich unserer Wahlveranstaltung am Abend des 20. Septembers haben wir uns entschlossen, auf einen anderen Veranstaltungsort auszuweichen", sagte ein Sprecher nun am Dienstag der dts Nachrichtenagentur. Nun wollen sich die Christdemokraten im "Tanzstudio Schleebusch" treffen, und nun konnten offenbar auch zahlreiche Presseakkreditierungen erteilt werden.



Wenige Tage vor der Landtagswahl liegt die CDU in Umfragen in Mecklenburg-Vorpommern bei 6 bis 8 Prozent. Vor fünf Jahren kam sie auf 13,3 Prozent.





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