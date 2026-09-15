New shares in WindowMaster International A/S will be admitted to trading on Nasdaq First North Growth Market Denmark as of 16 September 2026. The new shares are issued due to employees' warrant exercise.
|ISIN:
|DK0061278XXX
|Name:
|WindowMaster International
|Number of shares before change:
|147,380 shares
|Change:
|500 shares
|Number of shares after change:
|147,880 shares
|Price:
|DKK 515
|Face value:
|DKK 100
|Orderbook ID:
|204220
|Short name:
|WMA
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