Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (Hauptsitz: Chuo-ku, Tokio; Präsident und CEO: Toshiaki Nagasato) wird vom 6. bis 8. Oktober 2026 auf der CPHI Mailand 2026 in der Fiera Milano in Mailand, Italien, erstmals als Pharmasegment der Meiji Group vertreten sein.

Auf der Messe wird das Pharmasegment der Meiji Group seine 80-jährige Expertise in den Bereichen Qualitätskontrolle nach japanischen Standards, Produktion und Liefernetzwerk von Japan nach Europa, Indien und Südostasien präsentieren. Zudem wird die konzernweite Auftragsfertigung von der Entwicklung bis zur Lieferung, maßgeschneidert auf die Kundenbedürfnisse, im Mittelpunkt stehen.

Mit der Messe will Meiji Seika Pharma den weltweiten Bekanntheitsgrad des Pharmasegments der Meiji Group, seiner Marken, Kompetenzen, Produktionskapazitäten und Auftragsfertigungsdienstleistungen steigern sowie neue globale Partnerschaften knüpfen, um sein CMO/CDMO-Geschäft auszubauen.

Übersicht zur Messe "CPHI Milan 2026"

Name der Messe: CPHI Milan 2026

Termine: 6. Oktober (Di) 8. Oktober (Do) 2026

Veranstaltungsort: Fiera Milano (Mailand, Italien)

Ausstellungsbereich: CMO-Bereich

Standnummer: 6H30

Aussteller: Meiji Seika Pharma

Hauptinhalte der Ausstellung:

Vorstellung des CMO/CDMO-Geschäfts des Pharmasegments der Meiji Group Auftragsfertigungsdienstleistungen für Injektionspräparate, orale Darreichungsformen, Impfstoffe und antimikrobielle Wirkstoffe Produktions- und Liefernetzwerke in Japan, Europa, Indien, Südostasien und anderen Regionen

Vorstellung des CMO/CDMO-Geschäfts des Pharmasegments der Meiji Group Offizielle Website der CPHI Milan 2026: https://www.cphi.com/europe/

Das CMO/CDMO-Geschäft des Pharmasegments der Meiji Group

Das Pharmasegment der Meiji Group liefert hochwertige Produkte an Gesundheitseinrichtungen im In- und Ausland. Geleitet von einem GMP-basierten Qualitätsmanagement überwacht es die gesamte Lieferkette, von der Beschaffung von Wirkstoffen und Rohstoffen bis hin zur Herstellung, Verpackung und zum Versand. Ermöglicht wird dies durch hochmoderne Anlagen, strenge Kontrollen und ein unternehmensweites Bekenntnis zur Qualität.

Wir haben ein globales Produktionsnetzwerk aufgebaut, dessen Eckpfeiler lokale Tochtergesellschaften in Europa, Indien und Südostasien bilden. Angeführt von Medreich Limited in Indien, das über umfangreiche CMO/CDMO-Erfahrung und groß angelegte Anlagen verfügt, decken wir die weltweit steigende Nachfrage nach pharmazeutischer Auftragsfertigung ab.

Weiterführender Link: https://www.meiji-seika-pharma.co.jp/production/

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Contacts:

Anfragen zum CMO/CDMO-Geschäft und zu Gesprächsterminen während der Veranstaltung

Meiji Seika Pharma Co., Ltd.

Internationale Zentrale, Abteilung Medreich-Betriebsabläufe, Business Development Group

E-Mail: cmo-cdmo@meiji.com