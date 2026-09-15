Im Juli erreichte der Solarzubau seinen bisherigen Höchstwert des Jahres 2026. Die neuen MaStR-Zahlen zeigen auch, welche Anlagenarten den Ausbau tragen und wie sich Windenergie und Biomasse entwickeln. Die Bundesnetzagentur hat die Registerdaten zum Ausbau ausgewählter erneuerbarer Energien bis einschließlich August 2026 ausgewertet. Grundlage ist das Marktstammdatenregister mit Datenstand vom 14. September. Die Zahlen zum Nettozubau berücksichtigen Inbetriebnahmen abzüglich endgültiger Stilllegungen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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