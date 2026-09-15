Deutz hat seine Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen und 15.263.810 neue Aktien zu jeweils 11,70 Euro platziert, wodurch dem Unternehmen brutto rund 179 Millionen Euro zufließen. Die Aktienzahl steigt damit um zehn Prozent auf insgesamt 167.901.915 Papiere, während die Deutz-Aktie bereits nach der Ankündigung deutlich unter Druck geraten war. Die neuen Aktien sollen ab dem 18. September 2026 gehandelt werden; mit dem zusätzlichen Kapital ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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