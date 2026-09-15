Thessaloniki - Nach 2025 wird München bereits im Jahr 2028 erneut das Finale der Champions League ausrichten. Das teilte die Uefa am Dienstag mit.
Demnach hat das Uefa-Exekutivkomitee bei seiner Sitzung in Thessaloniki in Griechenland mehrere Endspielausrichter bestimmt. Das CL-Finale 2029 wird demnach im Camp Nou in Barcelona ausgetragen. Die Endspiele der Europa League in den Jahren 2028 und 2029 finden in Bukarest und Belgrad statt, die der Conference League in Turin und Budapest. Der Uefa-Superpokal wird 2027 in Amsterdam und 2028 in Astana ausgetragen.
Darüber hinaus genehmigte das Exekutivkomitee Änderungen am Auf- und Abstiegssystem der Nations League für die Saison 2026/27. Diese Anpassungen sollen einen reibungslosen Übergang zu dem neuen Konzept ermöglichen, welches ab der Ausgabe 2028/29 drei statt vier Ligen vorsieht.
Demnach hat das Uefa-Exekutivkomitee bei seiner Sitzung in Thessaloniki in Griechenland mehrere Endspielausrichter bestimmt. Das CL-Finale 2029 wird demnach im Camp Nou in Barcelona ausgetragen. Die Endspiele der Europa League in den Jahren 2028 und 2029 finden in Bukarest und Belgrad statt, die der Conference League in Turin und Budapest. Der Uefa-Superpokal wird 2027 in Amsterdam und 2028 in Astana ausgetragen.
Darüber hinaus genehmigte das Exekutivkomitee Änderungen am Auf- und Abstiegssystem der Nations League für die Saison 2026/27. Diese Anpassungen sollen einen reibungslosen Übergang zu dem neuen Konzept ermöglichen, welches ab der Ausgabe 2028/29 drei statt vier Ligen vorsieht.
© 2026 dts Nachrichtenagentur