Künstliche Intelligenz könne schon demnächst die Menschheit oder große Teile davon auslöschen, warnt der KI-Forscher Thilo Hagendorff (Uni Stuttgart) düster. Doch so schnell? Humanoide Roboter hindern Menschen daran den Stecker zu ziehen? Die Prognose sei allerdings mit großer Unsicherheit behaftet, heißt es auch. Da mündet letztlich in der Frage: Kennt KI Moral - und ist das gut oder schlecht (wir alle wissen um die Moralproblematik bei Menschen)? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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