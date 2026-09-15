Zürich - Die öffentliche Verwaltung und der erweiterte Service Public in der Schweiz stehen vor massiven Herausforderungen. Pensionierungswellen und ein akuter Fachkräftemangel treffen auf stetig steigende Erwartungen der Bevölkerung nach schnellen, unkomplizierten Antworten rund um die Uhr. In einem aktuellen Fachbeitrag warnt Raphael Raetzo, Leiter der Abteilung Regionale Arbeitsvermittlung im Kanton Bern und Experte für Kundenschnittstellen, davor, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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