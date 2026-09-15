Der öffentliche HPC-Ladepark von AVIA Volt in Oldenburg verbindet sechs DC-Ladepunkte mit Photovoltaik und Energiemanagement. Die Fenecon GmbH stellt den Standort zum Auftakt der IAA Transportation als Praxisbeispiel für ihre Speicher an Schnellladestandorten vor. Im Ladepark an der Bremer Heerstraße 295 kommt ein Batteriespeicher des Typs Fenecon Industrial S mit 184 kW Leistung und 164 kWh Kapazität zum Einsatz. Die sechs bestehenden DC-Ladepunkte bieten jeweils bis zu 400 kW Ladeleistung. Fenecon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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