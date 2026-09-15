Karlsruhe - Die Bundesanwaltschaft hat am Dienstag zwei mutmaßliche Mitglieder der terroristischen Vereinigung "Brigade N'Hamedu Deutschland" festnehmen lassen.



Die Festnahmen erfolgten in der Nähe von Saarbrücken und in Stuttgart, teilte die Karlsruher Behörde mit. Bei den Verdächtigen handelt es sich um den eritreischen Staatsangehörigen Merhawi A. und den deutschen Staatsangehörigen Shimangus T. Beide werden der Mitgliedschaft in einer inländischen terroristischen Vereinigung verdächtigt. Merhawi A. wird zudem Landfriedensbruch in zwei Fällen vorgeworfen.



Die "Brigade N'Hamedu Deutschland" wurde im August 2022 gegründet und hatte das Ziel, die Regierung in Eritrea zu stürzen. Die Gruppe war international vernetzt und führte gewaltsame Aktionen gegen Anhänger der eritreischen Regierung in Deutschland durch. Dabei wurden auch deutsche staatliche Institutionen und Polizeikräfte angegriffen. Bei mehreren Veranstaltungen kam es zu Ausschreitungen, bei denen Polizeibeamte und Veranstaltungsteilnehmer verletzt wurden. Im Sommer 2024 kündigte die Gruppe an, künftig auf gewaltsame Ausschreitungen außerhalb Eritreas zu verzichten.



Merhawi A. soll den Ermittlern zufolge im August 2022 der Vereinigung beigetreten sein und Anfang 2023 das Amt des Generalsekretärs übernommen haben. Shimangus T. schloss sich der Gruppe im November 2022 an und wurde erster Vorsitzender. Beide waren laut Bundesanwaltschaft "maßgeblich" am Aufbau der Strukturen der "Brigade N'Hamedu Deutschland" und an der Organisation gewaltsamer Aktionen beteiligt. Merhawi A. soll aktiv an Ausschreitungen in Gießen beteiligt gewesen sein und dort eine Gruppe von Angreifern angeführt haben. Beide Verdächtigen sollen noch am Dienstag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden, der über den Vollzug der Untersuchungshaft entscheiden muss.





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