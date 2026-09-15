Die globale Partnerschaft umfasst exklusiven Content, Fan-Erlebnisse sowie Kooperationen mit Fahrern und Markenbotschaftern

SharkNinja wird mit dem "McLaren Racing Accelerator Program" zusammenarbeiten und dabei auf das technische Know-how von McLaren zurückgreifen, um die Entwicklung zukünftiger SharkNinja-Produkte mitzugestalten

SharkNinja, Inc. (NYSE: SN), ein weltweit tätiges Unternehmen für Produktdesign und Technologie, gibt mit Stolz seine neue globale Partnerschaft mit McLaren Racing bekannt. Die Zusammenarbeit mit dem renommierten britischen Motorsportteam erstreckt sich auf dessen Einsätze in der Formel 1, der IndyCar-Serie, der Langstrecken-Weltmeisterschaft sowie der F1 Academy.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260915304021/de/

Als offizieller Partner wird SharkNinja durch exklusive Erlebnisse, Content und Aktionen, die darauf abzielen, den Fans die Philosophie und Innovationskraft beider Marken näherzubringen, Teil des McLaren Racing-Ökosystems. Im Rahmen des McLaren Racing Accelerator-Programms werden Ingenieure beider Unternehmen zusammenarbeiten, um fortschrittliche Methoden aus dem Rennsport auf die Entwicklung zukünftiger SharkNinja-Produkte anzuwenden.

"McLaren ist eines der erfolgreichsten Teams in der Geschichte des Motorsports, das auf einer Tradition der Innovation, technischer Exzellenz und Spitzenleistungen auf höchstem Niveau aufbaut", erklärte Mark Barrocas, Chief Executive Officer von SharkNinja. "Das ist eine Einstellung, die wir bei SharkNinja teilen. Wir hören den Verbrauchern aufmerksam zu, handeln zügig und arbeiten so lange an Verbesserungen, bis wir Lösungen entwickeln, die das Leben der Menschen positiv beeinflussen. Wir sind stolz darauf, mit McLaren zusammenzuarbeiten und unsere Stärken zu bündeln, um Innovationen für die Verbraucher voranzutreiben und Fans auf der ganzen Welt unvergessliche Erlebnisse zu bieten."

Zu den Höhepunkten der Partnerschaft zählen:

Erlebnisse mit dem McLaren Mastercard Formel-1-Team: Premium-Zugang und Markenpräsenz an ausgewählten Rennwochenenden während der F1-Saison 2026, einschließlich markenbezogener Bereiche an der Rennstrecke, Auftritte von Fahrern, Erlebnisse rund um die Trophäen sowie exklusive Fanveranstaltungen.

Premium-Zugang und Markenpräsenz an ausgewählten Rennwochenenden während der F1-Saison 2026, einschließlich markenbezogener Bereiche an der Rennstrecke, Auftritte von Fahrern, Erlebnisse rund um die Trophäen sowie exklusive Fanveranstaltungen. Partnerschaften mit Fahrern und leistungsorientiertes Storytelling Exklusive Partnerschaften und Inhalte mit den Fahrern des McLaren Mastercard Formel-1-Teams, Lando Norris und Oscar Piastri , der Formel-1-Legende Mika Häkkinen , vielversprechenden Fahrerinnen der F1 Academy sowie McLaren-Botschaftern, Ingenieuren und Führungskräften, die die gemeinsame Philosophie beider Marken verdeutlichen.

Exklusive Partnerschaften und Inhalte mit den Fahrern des McLaren Mastercard Formel-1-Teams, und , der Formel-1-Legende , vielversprechenden Fahrerinnen der F1 Academy sowie McLaren-Botschaftern, Ingenieuren und Führungskräften, die die gemeinsame Philosophie beider Marken verdeutlichen. Erweiterung um mehrere Serien: Partnerschaftsrechte, die das McLaren Mastercard Formel-1-Team, das Arrow McLaren IndyCar-Team, das McLaren Hypercar-Team, das in der Langstrecken-Weltmeisterschaft antritt, sowie die F1 Academy umfassen.

Partnerschaftsrechte, die das McLaren Mastercard Formel-1-Team, das Arrow McLaren IndyCar-Team, das McLaren Hypercar-Team, das in der Langstrecken-Weltmeisterschaft antritt, sowie die F1 Academy umfassen. McLaren Racing Accelerator Program: Nutzung des weltbekannten technischen Know-hows von McLaren, um die zukünftigen Produkteinführungen von SharkNinja zu gestalten und voranzutreiben, und dabei Übertragung modernster Methoden und leistungsorientierter Innovationen von der Rennstrecke auf Verbraucherprodukte.

"Wir freuen uns sehr, SharkNinja bei McLaren Racing willkommen zu heißen", sagte Zak Brown, Chief Executive Officer von McLaren Racing. "Innovation und Spitzenleistung stehen im Mittelpunkt unseres Handelns, und SharkNinja teilt unser Engagement, durch Technologie und erstklassige Kundenerlebnisse stets neue Grenzen zu setzen. Wir freuen uns darauf, im Rahmen unserer Rennserien zusammenzuarbeiten und diese Partnerschaft für Fans auf der ganzen Welt zum Leben zu erwecken."

Die globale Partnerschaft wird verdeutlichen, wie dieselbe Denkweise, die zu Podiumsplätzen führt, auch bahnbrechende Innovationen im Alltag vorantreibt.

Über SharkNinja

SharkNinja ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Produktdesign und Technologie mit einem breit gefächerten Portfolio an mit 5 Sternen bewerteten Lifestyle-Lösungen, die das Leben der Menschen in Haushalten auf der ganzen Welt positiv beeinflussen. Gestützt auf zwei bewährte, weltweit bekannte Marken Shark und Ninja kann das Unternehmen auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Markteinführung bahnbrechender Innovationen zurückblicken. Durch die Entwicklung einer Reihe von Verbraucherprodukten ist es SharkNinja gelungen, in zahlreiche Produktkategorien vorzudringen und so ein bedeutendes Wachstum sowie Marktanteilsgewinne zu erzielen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Needham, Massachusetts, beschäftigt mehr als 4.100 Mitarbeiter. Seine Produkte werden bei führenden Einzelhändlern sowohl online als auch offline sowie über Vertriebspartner weltweit verkauft. Weitere Informationen finden Sie unter sharkninja.com.

Über McLaren Racing

McLaren Racing wurde 1963 vom Rennfahrer Bruce McLaren gegründet. Das Team bestritt 1966 sein erstes Formel-1-Rennen. Seitdem hat McLaren 23 Formel-1-Weltmeistertitel, über 200 Formel-1-Grand-Prix-Siege, dreimal das Indianapolis 500 sowie die 24 Stunden von Le Mans bereits beim ersten Versuch gewonnen.

McLaren Racing ist in vier Rennserien vertreten. Das Team tritt in der FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft mit den McLaren-Mastercard-F1-Fahrern Lando Norris und Oscar Piastri, in der NTT INDYCAR SERIES mit den Arrow-McLaren-Fahrern Pato O'Ward, Nolan Siegel und Christian Lundgaard sowie in der F1 Academy mit den Teilnehmerinnen des Fahrerentwicklungsprogramms Ella Lloyd und Ella Stevens an. Das Team tritt zudem als "McLaren Shadow" in der F1 Sim Racing Championship an.

McLaren setzt sich für Nachhaltigkeit im Sport ein und ist Unterzeichner der UN-Initiative "Sports for Climate Action". Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2040 Netto-Null zu erreichen und eine vielfältige und inklusive Kultur in der Motorsportbranche zu fördern.

McLaren Racing Offizielle Website

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