Die Deutsche Bank-Aktie geriet zum Wochenstart und auch heute deutlich unter Druck und fiel zeitweise bis auf 32,74 €. Damit rutscht der Kurs nicht nur unter die zuletzt etablierte Aufwärtstrendlinie, sondern auch unter die wichtige Marke bei 34,05 €. Das ist ein erstes Warnsignal, bedeutet aber noch keinen vollständigen Trendwechsel. Entscheidend wird nun die Unterstützungszone um 32,46 bis 32,21 €, denn erst darunter würde sich das technische Bild ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de