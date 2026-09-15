Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die DHL-Aktie von 60 auf 62 € angehoben. Die Einstufung bleibt "Buy". Analyst Jaime Rowbotham begründet das in seinem am Dienstag veröffentlichten Ausblick damit, dass der kommende Kapitalmarkttag der Express-Sparte zeigen dürfte, dass das starke zweite Quartal mehr war als eine reine Sonderkonjunktur durch die Nahost-Krise. Schwere Industrielieferungen als Wachstumstreiber Das strategisch wichtigste Thema, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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