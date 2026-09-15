Statt nur mit "starke Marke, Dividende und Warren Buffett" zu argumentieren, möchte ich etwas tiefer graben, um den Wert von The Coca Cola Company zu verdeutlichen. Zugegebenermaßen habe ich mich nie für die Cola-Aktie interessiert, weil sie zu "alteingesessen" auf mich wirkte, bis ich über die Freestyle-Automaten und die neue Zuckersteuer ab 2027 las. Der Case ist teuer, aber womöglich seinen Preis wert. Direkt das Wichtigste vorab: Ex-Dividendentag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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