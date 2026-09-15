Erst am vergangenen Mittwoch kletterte die Deutz-Aktie auf ein neues Allzeithoch bei 13,30 €. Doch seitdem hat der Hersteller von Motoren und Rüstungsgütern den Rückwärtsgang eingelegt. Allein am gestrigen Montag betrug das Minus satte -7%. Notiert die Deutz-Aktie doch in zu luftigen Höhen? Frisches Geld Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, muss ich erst einmal auf die Ursache des gestrigen herben Kursrückgangs der Deutz-Aktie eingehen. Grund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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