Forscher:innen sollen KI-Modelle von Anthropic benutzt haben, um sich Informationen zur Entwicklung von Biowaffen zu besorgen, wie die US-Firma in einem Bericht warnt. Doch in der Branche sehen einige die Warnung als übertrieben an. Am 12. September 2026 hatte Anthropic-CEO Dario Amodei öffentlichkeitswirksam dazu aufgerufen, dass die KI-Branche ihre Entwicklung drosseln müsse. Als einen Grund brachte Amodei die jüngsten Sicherheitsfälle um KI-Agenten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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