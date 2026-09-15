Siemens Energy ist mit einem Kursverlust von 8,04 Prozent auf 132,66 Euro massiv unter Druck geraten und hat dabei wichtige charttechnische Marken unterschritten. Belastend wirken Sorgen um den KI- und Rechenzentrumsboom, das Downgrade von GE Vernova sowie stark gestiegene US-Anleiherenditen und neue Zinserhöhungsängste. Entscheidend dürfte nun sein, ob die Unsicherheit tatsächlich die Investitionen in Rechenzentren und Energieinfrastruktur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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