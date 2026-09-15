Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von NU E Power Corp. Die KI-Euphorie rückt den größten Engpass, den Strom, in den Schatten. Die Rechenzentren verschlingen Energie und die begrenzten Kapazitäten an Netzen, Turbinen und Transformatoren bremsen das Wachstum. Daraus entstehen drei Investmentmöglichkeiten: das Infrastruktur-Angebot, die Projektentwicklung vor Ort und die Effizienz-Nachfrage bei Chips. Als Investor ist es wichtig zu verstehen, wer die Energie-Infrastrukturen liefert, wer die Projekte entwickelt und wer die sparsamsten Chips produziert. Diese Bereiche decken Siemens Energy, NU E Power und Micron ab. Grund genug, sich die Unternehmen genauer anzusehen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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