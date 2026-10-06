Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von NU E Power Der KI-Boom wälzt den Energiemarkt grundsätzlich um. Rechenzentren benötigen gewaltige Strommengen, und dies rund um die Uhr. Wie groß die Dimension inzwischen ist, zeigt Texas. Dort soll für 22,3 Mrd. USD ein neuer Energiecampus entstehen, der einen benachbarten 5-GW-Datacenter-Komplex versorgt. Stromerzeugung, Netzzugang und schnell verfügbare Kapazitäten werden damit zu strategischen Ressourcen. Für Energieunternehmen beginnt ein Wettlauf um neue Kraftwerke, Solarparks, Speicher und Netzanschlüsse.Den vollständigen Artikel lesen ...
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